سفير مصر في دبلن يسلط الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات...

قام السفير خالد ثروت، سفير جمهورية مصر العربية فى أيرلندا، بتلبية دعوة نادى روتاري دبلن، لإلقاء محاضرة حول التطورات والإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المناحي.

جاءت المحاضرة بعنوان "أين كانت مصر منذ عشر سنوات وأين هي الآن"، حيث تطرق السفير المصري إلى حقيقة الأوضاع في مصر منذ ثورة ٢٥ يناير وما شهدته تلك الفترة من تطورات متسارعة وصولا إلى تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم فى البلاد. كما تناولت الكلمة تسليط الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة في وتيرتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هذا، واستعرض السفير المصري تنوع المقاصد السياحية المصرية وثرائها، مشيرًا إلى الاحتفالية العالمية المنتظرة لافتتاح طريق الكباش، وكذا الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، منوهاً في هذا الإطار إلى ما تطبقه مصر من إجراءات صحية فى كافة المناطق السياحية، وداعياً الحضور لزيارة مصر فى أقرب فرصة فى ظل قرب تشغيل خط شركة مصر للطيران المباشر بين القاهرة ودبلن.

هذا، وتناولت المحاضرة أيضأ أبرز التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وعرض نبذة عن السياسية الخارجية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية وكذا عن العلاقات المصرية الأيرلندية.