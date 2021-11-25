وصول رئيس الفيفا لحضور افتتاح المبنى الجديد للجبلاية بمشروع الهدف

وصل منذ لحظات جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلي مطار القاهرة الدولي من أجل الحضور بعد قليل إلي مشروع الهدف مركز المنتخبات الوطنية فى مدينة السادس من أكتوبر.

ويفتتح اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم المبني الجديد للاتحاد فى مدينة السادس من أكتوبر .

يتم الافتتاح بحضور عدد كبير من أسرة كرة القدم على مستوى العالم يتقدمهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي يوم الجمعة المقبل ، وبما يتواءم مع حجم المناسبة التي تأتي وبما يتواءم مع حجم المناسبة التي تأتي على هامش احتفال الاتحاد المصري بمرور مائة عام على تأسيسه.

كما وجه اتحاد الكرة الدعوة لعدد من أندية الدوري الممتاز ورموز كرة القدم المصرية لحضور افتتاح جزء من مشروع مبني الهدف والذي يتضمن فندق كامل للمنتخبات الوطنية وملاعب كرة القدم وجيم خاص ،الي جانب مكاتب إدارية تمهيدا لنقل مقر اتحاد الكرة القديم بالجزيرة إلي مشروع الهدف بشكل تدريجي خلال الايام المقبلة.