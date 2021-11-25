بسبب الإصابة.. كارتيرون يستبعد بن شرقي من مواجهة سيراميكا

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق من مواجهة الزمالك وسيراميكا المقرر لها الرابعة عصر اليوم، بسبب تورم في وجه القدم.

من جانبه أكد الدكتور محمد أسامه طبيب الزمالك أنه تم استبعاد المغربي أشرف بن شرقي من قائمه المباراة بعد أن أجرى له اختبار طبي أثبت عدم جاهزيته للمشاركة للمباراة.

و يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الخميس باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع البنك الأهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا بهدف دون رد من فاركو في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعدما خاض 5 مباريات فاز فى ثلاثة وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مثله وسجل لاعبوه 10 أهداف، وتلقت شباكه ستة أهداف فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.