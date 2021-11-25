/662986/إصابة-50-تلميذا-بإشتباه-تسمم-غذائي-بإحدى-مدارس-بني-سويف

استقبلت مستشفى اهناسيا المركزي ببني سويف، اليوم ما يقرب 50 تلميذًا بمدرسة منهرو الابتدائية، بإدارة إهناسيا التعليمية، مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي، وادعاه اصابتهم بالأعراض عقب تناولهم وجبات التغذية المدرسية.

وكان تلاميذ مدرسة منهرو الابتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية ببني سويف، أشتكوا من أعراض اشتباه تسمم غذائي "مغص وإسهال وفيئ" عقب تناولهم وجبات التغذية المدرسة وتم نقل التلاميذ فى حالة اعياء الى مستشفى اهناسيا المركزى، ويجرى حاليًا إخضاعهم للاجراءات الطبية اللأزمة. إصابة 50 تلميذًا بإشتباه تسمم غذائي بإحدى مدارس بني سويف وسادت حالة من الذعر بين اولياء امور تلاميذ مدرسة منهرو الابتدائية، عقب تردد اصابة بعض التلاميذ بإشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات التغذية المدرسة، فتوجهوا إلى المدرسة ونقلوا التلاميذ المصابين بالأعراض إلى المستشفى بإستخدام الدراجات البخارية والتوك توك والتروسيكل.

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