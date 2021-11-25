"الخير على قدومك"..فرحة العارمة بين أهالي أسوان بسبب زيارة إنسانية من الرئيس السيسي 

/662998/الخير-على-قدومكفرحة-العارمة-بين-أهالي-أسوان-بسبب-زيارة-إنسانية-من-الرئيس-السيسي

سادت حالة من الفرحة الشديدة بين مواطني وأهالي أسوان اليوم، وذلك بسبب حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بين صفوفهم، داعما ومبشرا عقب تعرض بعض القرى في غرب أسوان إلى التضرر بسبب التقلبات العنيفة في الطقس، الأمر الذي قابله الرئيس بالتواجد في المكان والزمان المناسبين لإظهار قدر كبير من الطاقة الإنسانية للرئيس السيسي الذي لاينسى ولايغفل عن مواطني بلاده.

يرصد دوت الخليج التفاعل الهائل والرسائل الكامنة وراء فيديو تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي بين أفراد إحدى الأسر في أسوان، والاستقبال الحافل الذي أظهره أفراد الأسرة لتواجد الرئيس، وتقديمه الوعود التي تتكرر دوما انتصارا للمواطنين وظروفهم وتلبية لاحتياجاتهم.

نصير المواطنين

في الوقت الذي تحفل فيه أجندة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من الموضوعات فائقة الأهمية على المستويين الداخلي والخارجي، إلا أن المواطن المصري، وأهالي الصعيد، تصدروا أولويات الرئيس السيسي اليوم، والذي تفقد صباح اليوم المناطق المتضررة من جراء السيول في محافظة أسوان، وتابع بدقة الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

وظهر الاهتمام الرئاسي الفائق بالمواطنين وأحوالهم، وأظهرت مقاطع الفيديو والصور المتداولة، إلحاح رئاسي على ضرورة أن يفصح المواطنون عما يريدونه من طلبات على أن يلبيها بشكل فوري، وهو ما أظهر حياله أهالي أسوان في المقابل حالة من الامتنان الكبير والشعور بالسعادة التي عبروا عنها لوجود الرئيس السيسي بين صفوفهم، يقف بنفسه ويعاين أضرار السيول، ويتأكد من أن كافة أجهزة الدولة تعمل بقدم وساق لصالح المواطنين.

اهتمام حقيقي

أظهرت حالة الفرحة العارمة التي أبداها المواطنون اليوم في أسوان، حالة من الإخلاص والحب الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أظهر من جانبه أهتمام حقيقي يضاف إلى رصيد كبير من العمل الدؤوب والتوجيه المستمر لصالح الأهالي، فالرئيس السيسي لايكتفي فقط برصد الميزانيات وتوجيه المؤسسات وإلزام الوزارات ببذل أقصى طاقات الجهد والعمل لصالح المواطن، وإنما التواجد بنفسه بين المواطنين، ولكن ذلك في أقصى نقطة بصعيد مصر.

وقد اظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها اليوم، اعتناء رئاسي كامل بمختلف التفاصيل المتعلقة بأحوال المواطنين في تلك القرى، حيث تأكد ومتابعة وإلحاح في السؤال على توافر الموادر المعيشية، والمتطلبات الصحية، ووجود عدد كبير من الشقق والوحدات السكنية كاملة التشطيب لصالح الأهالي المتضريين، وغيره من درجات الاهتمام الشامل بمختلف المتطلبات الخاصة بالمواطنين.

نقلة كبرى

يشهد صعيد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة كبرى على أصعدة مختلفة، حيث أولى الرئيس اهتماما غير مسبوقا بتنمية الصعيد، وذلك من خلال العديد من المبادرات التنموية ورصد المليارات في عشرات المشاريع القومية العملاقة، لتغيير الواقع بالصعيد وزيادة الفرص التنموية والاستثمارية به.

فوفقا للأرقام الصريحة والمجردة، فقد كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروعات التنموية التي دشنتها الدولة بمحافظات الصعيد منذ تولى الرئيس السيسى وحتى الآن بلغت قيمتها 63 مليار جنيه، حيث قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

والحرص الرئاسي على تنمية الصعيد تظهره الأرقام التي تتمثل في رصد وتخصيص 13.2 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892وحدة سكنية بالصعيد، 389 مليون جنيه فى قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية – 11.3 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة – 34.5 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة – 3.6 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 412 مبنى خدميا.

ويتأكد الرئيس السيسي بنفسه على الدوام من استمرار وتيرة العمل الفائق لصالح أهالي الصعيد، مع وضع منظومة صارمة للتنمية الجبارة، من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، والثانى حول تنفيذ المشروعات المختلفة بـ8 مدن جديدة، والثالث تنفيذ المشروعات بـ6 مدن جديدة، من مدن الجيل الرابع.

ليمضي الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الصاروخ نحو تغيير وجه الصعيد المصري، من خلال كبرى المبادرات التنموية مثل مبادرة حياة كريمة، أو متابعة مختلف المتطلبات الصحية والسكنية والاجتماعية والتعليمية لأهالي الصعيد، أو الوقوف بنفسه على حقيقة الوضع في أرض الواقع كما جرى في أسوان اليوم.