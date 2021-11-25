/662983/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-برئاسة-أحمد-مجاهد-يفتتح-المقر-الجديد-صور

يفتتح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في الثانية من اليوم الخميس المقر الجديد للاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية الذي تم الانتهاء من تشييده وفق أحدث النظم العالمية في المنشآت الرياضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أصبح منتخب مصر في التصنيف الثاني بشكل رسمي، قبل المواجهة الفاصلة نحو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

يعد الخماسي "تونس، المغرب، الجزائر،السنغال، نيجيريا" تصنيف أول، أي سيتقابل منتخب مصر مع أحد منهم، في مواجهة قوية وصعبة على الفريقين.

منتخبات تأهلت من الجولة الماضية

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

وشهد الجولة السادسة والاخيرة من الدور الأول على منافسات شرسة على بطاقة التأهل للدور النهائي، من تصفيات القارة السمراء، المؤهلة لمونديال قطر 2022.

نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا ومنتخب رأس الأخضر، بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات الدور الأول للقارة السمراء، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وبهذا التعادل يحسم المنتخب النيجيري بطاقة التأهل للدور النهائي، في تصفيات أفريقيا، المؤهلة لبطولة العالم، من المجموعة الثالثة، بفارق نقطيتين على وصيف المجموعة .

الجزائر

تأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.

لتنتهي المباراة بالتعالد الإيجابي 2/2 ويتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وكان يريد بوركينا فاسو تحقيق الفوز ولكنه فشل بعدما حاول خلال اللقاء أن يتقدم ولكن خط دفاع الجزائر تماسك خاصة في الدقائق الأخيرة التي ضغط فيها بوركينا فاسو بقوة لإدراك هدف الفوز.

شيكابالا

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.