/662988/ممدوح-عيد-يترأس-بعثة-بيراميدز-إلى-الكونغو-اليوم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مانياما بطل الكونغو عصر الأحد المقبل باستاد الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية.

وخاض بيراميدز تدريبه الأخير صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة، حيث تغادر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد حتى الوصول إلى كينشاسا.

وحرص الرئيس التنفيذي على مصافحة اللاعبين والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة بمجرد وصوله لمطار القاهرة الدولي، قبل السفر مباشرة إلى الكونغو.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

أهداف المباراة

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلالتسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.

وعاد إبراهيم عادل بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مهدها وليد الكارتي بالرأس إلى إبراهيم عادل المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فلمس الكرة لمسة رائعة سكنت المرمى.