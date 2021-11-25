/662989/تشكيل-مباراة-الاتحاد-السكندري-وفاركو-بالدوري-الممتاز

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندرين وفاركو في الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الفريق السكندري المباراة، بكل قوته لمحاولة تحقيق الفوز بعد التعادل السلبي امام مصر المقاصة، بالجولة الخامسة بالدوري.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: هشام صلاح- السيد سالم – مورو ساليفو– صبري رحيل

خط الوسط: خالد الغندور – بنجامين – سعيدو سومبوريه – كريم الديب – مروان عطية

خط الهجوم: كريستوفر موبولولو

تشكيل فاركو في المباراة:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: رامي صبري - أحمد عوض - جابر كامل.

الوسط: عزمي غومة - أحمد الصغيري - محمود حمادة - محمود جهاد

الهجوم: وليد علي - رزقي حمرون - عمرو جمال.

بينما يجلس على دكة البدلاء:

محمود السيد - أحمد مودي - أحمد محمود - أحمد سعيد - أحمد البحراوي - كينجسلي سوكاري - محمد فؤاد - أحمد شريف - إسلام جمال.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بصعوبة شديدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعاون محمود البنا في مباراة الأهلي وسموحة كلا من، هاني خيري، محمد محمود لطفي، ومحمد وفا حكماً رابعا.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من، محمد دسوقي، وهشام الدسوقي.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.