/662996/مجدي-سيف افتتاح-طريق-الكباش-يحظى-باهتمام-عالمى-ودوره-كبير-في-الترويج-للسياحة

أكد النائب مجدى سيف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تعطى ملف السياحة أولوية كبيرة نظرا لانه يمثل عائد مهم للدخل القومى المصرى، ويوفر العديد من فرص العمل للمصريين، وقد شهد هذا القطاع طفرة كبيرة خلال السنوات الاخيرة بداية من الاكتشافات الأثرية والترميم والتحديد لكثير من المواقع الأثرية، أو الافتتاحات الاخيرة ومنها موكب المومياوات الملكية والحدث العالمي اليوم بافتتاح طريق الكباش.

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واكد سيف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن افتتاح طريق الكباش والذى يحظى باهتمام عالمى سيساهم بقوة فى الترويج للسياحة المصرية خاصة وأن العالم يترقب مشاهدة الاحتفالات المصرية بطريق الكباش الحديد.

مجدي سيف: افتتاح طريق الكباش يحظى باهتمام عالمى ودوره كبير في الترويج للسياحة

ووجه سيف الشكر الى أبطال ملحمة العمل فى مشروع طريق الكباش بعد ان قاموا بسميفونية عمل عظيمة بأيدى مصرية خالصة حتى يكون الحدث على مستوى عالمى وعلى قدر الدولة المصرية العظيمة.

وتشهد مدينة الأقصر اليوم الخميس احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ، سوف تظهر غد في شكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال.

تنقل مصر إلى العالم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش (رامز القديم) بعد ترميمه ، في أقل من عام بعد الاحتفال الذهبي الفرعوني الذي تم خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية.

كما يمتد الطريق القديم حوالي 2700 متر بين معبدي الكرنك والأقصر، ويضم 1200 تمثال لأبي الهول برأس كبش على الجانبين.

وتستعد معابد الكرنك ومعبد الأقصر، للحفل ومراكب تماثل صور المراكب على جدران المعابد في "عيد الأوبت".

الأقصر متحف عالمي مفتوح

استعدت وزارة الآثار لافتتاح الأقصر كمتحف مفتوح ، لتشرق في سماء العالم بإطلالة تليق بها وبكنوزها وآثارها في احتفالية بها كثير من المفاجآت سوف تستحوذ على إعجاب ودهشة العالم.

هذا، وقد أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن حفل الافتتاح العالمي الذي سينطلق الخميس يليق بالأقصر ومصر أمام أنظار العالم، وأنه سيتضمن كرنفالاً تاريخياً يماثل حفل موكب المومياوات الفرعونية.

حفل الكباش سيجعل مدينة الأقصرجنة، وستكون المنطقة بمثابة متحف مفتوح، وقد تم تنظيف وترميم المعابد، والتي كشفت عن النقوش والألوان لأول مرة منذ بنائها من قبل المصري القديم.

سيتضمن الاحتفال افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني بمحافظة الأقصر كرنفالاً حقيقياً، وسيعتم على إبراز جمال وآثار وعراقة، ومواطنى الأقصر، وقدراتها السياحية والأثرية في هدية للعالم جميعاً، ودعوة ورسالة لزيارة الأقصر.

سيشهد الحفل فاعليات مثل جولات بالحنطور حاملة أعلام مصر ، وكذلك ستتم جولات في نهر النيل بالمراكب النيلية والدهبيات الفرعونية محملة بلافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية.

وستخرج في فجر الغد الخميس رحلات البالون الطائر حاملة الاعلام المصرية، وصور لطريق الكباش والمسئولين عن المشروع الأضخم في الأقصر.

طريق الكباش هو طريق الاحتفالات والمواكب والذى يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وحالياً يسمى بطريق أبو الهول، والاسم السياحي الدارج طريق الكباش، وهو أقدم طريق احتفالي عرفته البشرية