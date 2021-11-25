/662999/تجهيزات-ضخمة-تعرف-على-ميعاد-افتتاح-طريق-الكباش

ميعاد افتتاح طريق الكباش، محل اهتمام الكثير من المواطنين الذين يسعون إلى مشاهدة الحدث العالمي الذين ينتظره الملايين حول العالم.

دوت الخليج

وميعاد افتتاح طريق الكباش، مسار بحث الكثير من المصريين على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث يسعون إلى متابعة الحدث من المدينة الجنوبية.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار فى بيان سابق لها، فقد أشارت إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش الذى سينعقد بمدينة الأقصر سوف ينطلق فى الساعة السابعة والنصف مساءً.

حفل افتتاح طريق الكباش

ومن المنتظر أن تذيع كافة القنوات التليفزيونية مشاهد حصرية لافتتاح طريق الكباش، وذلك لتسليط الضوء على ذلك الموكب العالمي.

وحددت وزارة الآثار فى وقت لاحق ميعاد انطلاق موكب افتتاح طريق الكباش فى الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس.

ميعاد افتتاح طريق الكباش

ومن المنتظر أن يسير الاحتفال بطريق الكباش مقاربة بطريقة افتتاح المتحف القومي، حيث تسير ملكات وملوك مصر فى موكب مهيب، وتُضاء السماء بالأنوار.

وأيضًا سيتم تعزيز الموكب بالعديد من أشكال الإنارة بالطرق التى من المنتظر أن يسير فيها المومياوات.

ووفقًا لما صرحت به وزارة الآثار، فإنه سيجرى إحياء أنشودة آمون بنفس الكلمات الفرعونية.

كما سيحضر الاحتفال أيضًا اليوم، الفنان محمد حماقي، والذى سيقدم إحدى الأغاني التى من شأنها إحياء الحفل.

وينتظر العالم بأكمله احتفالية طريق الكباش، والذى من المنتظر أن ينتظره الآلاف من ممثلي الدول ووسائل الإعلام الدولية.