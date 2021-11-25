جاءت المحاضرة بعنوان "أين كانت مصر منذ عشر سنوات وأين هى الآن"، حيث تطرق السفير المصرى إلى حقيقة الأوضاع فى مصر منذ أحداث يناير وما شهدته تلك الفترة من تطورات متسارعة وصولا إلى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم فى البلاد.
كما تناولت الكلمة تسليط الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة فى وتيرتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض السفير المصرى، تنوع المقاصد السياحية المصرية وثرائها، مشيرًا إلى الاحتفالية العالمية المنتظرة لافتتاح طريق الكباش، وكذا الافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير، منوهاً فى هذا الإطار إلى ما تطبقه مصر من إجراءات صحية فى كافة المناطق السياحية، وداعياً الحضور لزيارة مصر فى أقرب فرصة فى ظل قرب تشغيل خط شركة مصر للطيران المباشر بين القاهرة ودبلن.
وتناولت المحاضرة أيضا أبرز التحديات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية، وعرض نبذة عن السياسية الخارجية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية وكذا عن العلاقات المصرية الأيرلندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى أيرلندا يسلط الضوء على الإنجازات المصرية غير المسبوقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.