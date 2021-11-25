سفير مصر فى أيرلندا يسلط الضوء على الإنجازات المصرية غير المسبوقة

جدة - نرمين السيد - قام السفير خالد ثروت، سفير جمهورية مصر العربية فى أيرلندا، بتلبية دعوة نادى روتارى دبلن، لإلقاء محاضرة حول التطورات والإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى مختلف المناحى.





جاءت المحاضرة بعنوان "أين كانت مصر منذ عشر سنوات وأين هى الآن"، حيث تطرق السفير المصرى إلى حقيقة الأوضاع فى مصر منذ أحداث يناير وما شهدته تلك الفترة من تطورات متسارعة وصولا إلى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم فى البلاد.

كما تناولت الكلمة تسليط الضوء على ما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة فى وتيرتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض السفير المصرى، تنوع المقاصد السياحية المصرية وثرائها، مشيرًا إلى الاحتفالية العالمية المنتظرة لافتتاح طريق الكباش، وكذا الافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير، منوهاً فى هذا الإطار إلى ما تطبقه مصر من إجراءات صحية فى كافة المناطق السياحية، وداعياً الحضور لزيارة مصر فى أقرب فرصة فى ظل قرب تشغيل خط شركة مصر للطيران المباشر بين القاهرة ودبلن.

وتناولت المحاضرة أيضا أبرز التحديات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية، وعرض نبذة عن السياسية الخارجية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية وكذا عن العلاقات المصرية الأيرلندية.