سعفان يفتتح مركز التدريب المهنى والسلامة بشركة الحفر المصرية للبترول

جدة - نرمين السيد - افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، مركز التدريب المهنى وتدريب السلامة والصحة المهنية النوعى والتخصصى التابع لشركة الحفر المصرية للبترول EDC.TC، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتدريب شباب الخريجين وتأهيلهم لوظائف جديدة تحت إشراف الوزارة.





وقال سعفان فى كلمته خلال الافتتاح، إن شركة الحفر المصرية تعتبر قلعة الحفر الأولى فى الشرق الأوسط، وعملت على تخريج أجيال من المهندسين والفنيين والعمال صدرت لجميع شركات الخليج، وقدمت الكثير لقطاع البترول بشكل خاص وللدولة المصرية بشكل عام.

وأضاف أن التدريب على السلامة والصحة المهنية تتولى مسؤوليته الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتشرف على تقديمه فى كافة المنشآت طبقاً للقانون، كما تقوم بإصدار التراخيص اللازمة لذلك؛ لضمان جودة مخرجات التدريب والمحتوى التدريبى المقدم.

وأكد ضرورة اختيار العناصر المتميزة بين المتدربين بالشركة وتكريمهم لا سيما فى مجال السلامة والصحة المهنية ليكونوا خير مثال فى توجيه رسالة لباقى العاملين بأن يهتموا بتطبيق إجراءات السلامة باعتبارها أسلوب حياة.

وأشار إلى ضرورة عمل منصات للتدريب عن بعد يتم تقديم المحتوى التدريبى من خلالها بما يسهم فى زيادة عدد المتدربين والانتشار الأوسع لمفهوم السلامة والصحة المهنية فى ثوبه الجديد كأسلوب حياة للعاملين فى بيئة العمل داخل أسرهم والمجتمع، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم المساعدة فى هذا الشأن من خلال مركز المعلومات والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تماشيا مع رؤية مصر للتحول الرقمى بمختلف القطاعات.

من جهته، قدم أسامة كامل رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر والتقدير للوزير على الاهتمام بتدريب الشباب والعمل على ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية فى سلوكهم، وعلى دعمه للشركة فى حصولها على الاعتماد الأول من نوعه فى مجال التدريب والاهتمام بالعنصر البشرى وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وتفقد الوزير عقب الافتتاح، أقسام مركز التدريب ومنها قاعة المحاكاة الأحداث فى مصر، وشاهد على الطبيعة حالة حقيقية لحدث طارئ على أرض الواقع وكيفية التعامل معها من المختصين، كما تفقد الاختبار النهائى للمتدربين فى دورة التحكم فى آبار البترول IWCF، والمتدربين فى دورة السلامة والصحة المهنية NIOSH التى يتم عقدها داخل المركز.

وعقب الافتتاح، تم استعراض فيديو توضيحى عن مركز التدريب يشير إلى أن المركز يحتوى على 7 قاعات تدريبية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية بقدرة استيعابية 100 متدرب، بجانب جهاز محاكاة هو الأحدث فى مصر حالياً وعن طريقه يتم تدريب فريق العمل، ومعمل تدريب يحتوى على المعدات الكهربائية القابلة للانفجار، وقاعة للسينما تستخدم فى عمل ورش توعية لتدريب الموظفين، يتولى مسؤوليتها محاضرين معتمدين دولياً ذوى كفاءة وخبرة عالمية فى مجال الحفر والسلامة والصحة المهنية والهندسة.

وفى ختام الافتتاح، أهدى رئيس مجلس إدارة الشركة وزير القوى العاملة درع الشركة تقديرا لجهوده الملموسة فى الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين والشباب على مفهومها واشتراطاتها التى يتم تطبيقها داخل المنشآت لضمان حمايتهم داخل بيئات العمل المختلفة.