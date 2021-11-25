وجرى خلال الاحتفالية نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة للمتفوقين، وتقديم أخلص معانى التقدير والاعتزاز لجميع أسر وأبناء الشهداء الأبرار من رجال الشرطة، الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات، لتبقى ذكراهم أبد الدهر، راية تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وتم تكريم أبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة، وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية.
وقد كان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء، الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد امتدادا لتكريم آبائهم من الشهداء الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع.
يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة، باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
كما يأتى تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.