"ده من خير مصر".. رد الرئيس السيسي على رسالة شكر من متضرري السيول بأسوان (فيديو)

دائماً ما يرفض الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينسب أهالي مصر الجهود المبذولة من الدولة له، ويردد جملته الشهيرة "ده من خير مصر"، تلك هي الجملة التي كررها الرئيس عبد الفتاح لأسرة بأسوان خلال الجولة التي قام بها صباح اليوم بقرى غرب أسوان للوقوف على أثار السيول التي ضربت المحافظة الأسبوع الماضي.

داخل منزل أسرة بسيطة وقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستمعاً لمطالبهم، وتبادل مع رب الأسرة وزوجته أطراف الحديث ليعلن لهم في نهايته تجهيز 500 شقة بكامل مشتملاتها لنقلهم وباقي الأسر المتضررة من السيول، وحينما قدمت الزوجة الشكر إلى الرئيس قائلا:"ده كرم منك"، قاطعها الرئيس "لا ده من خير مصر".

"ده من خير مصر"، ذلك ملخص رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين من الإسكندرية وحتى أسوان، بأن لا أحد من المسئولين يمُن عليهم بما يُقدم لهم من دعم مادي وعيني، وأن هذا حقهم على البلد التي وقفوا بجوارها في أصعب اللحظات، وأبوا ألا تسقط أو تنهار، والتفوا حول قيادتهم السياسية وشدوا من أذره للضرب بيد من حديد لاقتلاع رؤوس الفساد والقضاء على الإرهاب، وأن ما يحصلون عليه أقل ما يستحقون مقابل وطينتهم المخلصة تجاه وطنهم مصر