الشحات وعبد القادر أساسيان.. تعرف على تشكيل الأهلي ضد سموحة

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سموحة اليوم الخميس على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف

الوسط: اليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر

الهجوم: محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويخوض الأهلي في الرابعة من عصر اليوم، الخميس، مباراة قوية في بطولة الدوري المصري عندما يستضيف سموحة باستاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ويطمح فريق الأهلي للفوز على سموحة اليوم؛ من أجل مواصلة الانتصارات التي يُحققها في بطولة الدوري منذ انطلاقتها هذا الموسم.

وحقق الأهلي الفوز في المباريات الخمسة التي خاضها في الدوري الممتاز حتى الآن ، حيث فاز على كل من، الإسماعيلي (4ـ صفر)، والبنك الأهلي (1ـ صفر)، والزمالك (5ـ3) ، والمقاولون العرب (1ـ صفر)، وغزل المحلة (3ـ2) على التوالي.

وحصد الأهلي 15 نقطة من 5 مباريات ويتطلع لمواصلة الانتصارات بالفوز على سموحة اليوم للمُضي قُدماً في رحلة حصد بطولة الدوري المصري للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة سموحة، وتضم كلاً من: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

ودخل الأهلي معسكرًا مغلقًا أمس استعدادًا لمباراة سموحة بعدما خاض مرانه الرئيسي مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سموحة، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني جلسة مع اللاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم.

كما عقد بيتسو موسيماني جلسة أخرى مع سامي قمصان مدرب الفريق لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمباراة.

وبعد ذلك قاد كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية تدريبات بدنية متنوعة للاعبين في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة سموحة.