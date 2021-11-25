قوافل طبية موسعة.. حياة كريمة تواصل خدماتها لأهالي محافظة أسوان

تواصل مؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس، إطلاق قوافل طبية موسعة موجهة لأهالي محافظة أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيئ الأخيرة التى شهدتها المحافظة، وتحديدا بقرية غرب أسوان.
وكشفت مؤسسة حياة كريمة، خلال تدوينه عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القافلة الطبية متواجدة حالياً بقرية غرب أسوان، وتواصل تقديم خدماتها الطبية لليوم الخامس علي التوالي للمواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأشارت مؤسسة حياة كريمة، إلى أن الفريق موجود ومستعد لأى مساعدة أو طلب، ويأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين وقت الأزمات.
وتواصل فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة عملها على الأرض في أسوان لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قِبل المؤسسة، كما أن المؤسسة ستبدأ في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، وذلك لإزالة كل آثار الضرر الواقع على أهالي أسوان.
وتسعى المؤسسة لتمكين المواطنين اقتصاديا، وذلك في صورة مشروعات تنموية متعددة، علاوةً على تقديم التعويضات العينية لمتضرري السيول، كما ستسمر المؤسسة في دعم المزيد من القوافل لأهالى المحافظة، تتضمن عددا من المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، والبطاطين، وغيرها من المواد الأساسية.
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