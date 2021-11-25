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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر أخبار طريق الكباش بالأقصر الخاصة بحفل أفتتاح طريق الكباش محافظة الأقصر في المقال التالي
عمر شويل - جدة أخر أخبار طريق الكباش بالأقصر الخاصة بالافتتاح العالمي لطريق الكباش بمحافظة الأقصر . حيث تم البدء في ترميم طريق الكباش بعد أن قامت وزارة السياحة بإزالة كافة المنازل . التي تعترض طريق الكباش محافظة الأقصر . ذلك ما جاء وفقاً لتصريحات السيد سعد زكي المدير العام لترميم طريق الكباش . كذلك قال سيادته بأن قبل أفتتاح طريق الكباش بالأقصر تم العثور علي العديد من القطع الأثرية . وتم استخراجها بجانب العديد من الرؤوس الأثرية وجاري العمل علي ترميمها . كما أن جاء في تصريحات أخر أخبار أفتتاح طريق الكباش الأقصر أن المنطقة الواقعة بطريق الكباش . وهي أبو عصب تشهد في الوقت الحالي ترميمات بشكل مكثف . وذلك لكي ما يتم تهيئة طريق الكباش بشكل منظم . ذلك بجانب أنه خلال هذا المقال سنتعرف علي تفاصيل تاريخ بناء طريق الكباش .
أخر أخبار طريق الكباش بالأقصر
تم التوضيح من الدكتورة أميرة فوزي وهي المسئولة عن التفتيش عن أثار . طريق الكباش ومعبد الكرنك بأن هذه المهمة تعود لها بالشرف الكبير للأشراف علي أفتتاح طريق الكباش بالأقصر . والذي يبلغ طوله حوالي 2700 متراً ويربط طريق الكباش ما بين معبد الأقصر . إلي أن يصل إلي معبد الكرنك كما جاء العمل علي أفتتاح طريق الكباش بالأقصر . من فريقين متخصصين عملوا بتكاتف شديد للانتهاء من طريق الكباش في الموعد المحدد له . كذلك صرح الفريقين المسئولين عن أفتتاح طريق الكباش بالأقصر أنه فخورون بهذا العمل التاريخي . كما أنه سيتجه أنظار العالم بأجمعه اليوم لمشاهدة حفل أفتتاح طريق الكباش بالأقصر .
تاريخ بناء طريق الكباش وبعض المعلومات عنه
قبل أفتتاح طريق الكباش بالأقصر جاءت بعض التصريحات عن تاريخ بناء طريق الكباش بالأقصر . منها أن طريق الكباش الفرعوني كان التصميم الخاص به عبارة عن . طريق تم تخصيصه ليكون طريق الكباش للملوك والمواكب الخاصة بهم . وكان يتم في طريق الكباش بالأقصر يتم أحياء العديد من الأعياد الخاصة . بملوك الفراعنة منذ ألآف السنين . كذلك من ضمن المعلومات عن طريق الكباش بالأقصر أنه يربط معبد الكرنك من الجهة الشمالية . إلي أن يصل بمعبد الأقصر من الناحية الجنوبية . وتصل هذه المسافة إلي 2700 متراً . كما أن طريق الكباش بالأقصر يحتوي علي عدد 1200 تمثال بطول طريق الكباش .
أفتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم
سوف يتم أفتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم ويحتفل به كافة المصريين . وسوف تتجه أنظار العالم أجمع لكي ما يشاهدون طريق الكباش بالأقصر بعد أن تم ترميمه . كذلك سيتم عرض تفاصيل المعلومات عن أول طبيب أسنان من المصريين القدماء . وكان اسم ذلك الطبيب “هسي رع” . كذلك سيشمل حفل أفتتاح طريق الكباش بالأقصر اليوم . عرض العديد من الصور التي تشرح تاريخ بناء طريق الكباش . بجانب العديد من التجهيزات الخاصة بحفل أفتتاح طريق الكباش بالأقصر .
أخر أخبار طريق الكباش بالأقصر وحفل أفتتاح طريق الكباش اليوم . والذي سيشهده العالم أجمع حيث هناك طابعاً خاص لمدينة الأقصر . حيث تحتوي علي العديد من المعالم الأثرية بجانب طريق الكباش . الذي يعود حفره لعدة الآف من السنوات .
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