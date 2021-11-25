نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل… تردد القنوات الناقلة لافتتاح طريق الكباش اليوم وتغطية إعلامية فريدة من نوعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لافتتاح طريق الكباش سوف تذيع مزيد من عبقرية المصريين في إبراز أعمال أجدادهم الفراعنة، ليراها العالم أجمع وتظل الحضارة الفرعونية هي الأكثر سحرًا وغموضًا إلى الأبد، اليوم سيتم الاحتفال بعروس مصرية جديدة بها من عبق التاريخ ما يجعلها الأشهر بين بلدان العالم، يأتيها من كل حدب أشخاص يعشقون ما بها من آثار، وجميعهم يسقطون أسرى في جمال طبيعتها الساحرة، وأناسها الطيبون، فتصبح متعة زيارتك لها مضاعفة، فتحفر في ذاكرتك كشيء لا ينتسي.

القنوات الناقلة لافتتاح طريق الكباش

هناك تغطية إعلامية على مستوى راقي من التميز، يتم بها بث افتتاح طريق الكباش من خلال قنوات مصرية عديدة.

والأمر لا يقتصر على بث تلفزيوني فقط، بل أعلنت تلك القنوات على إتاحة مشاهدة الحدث عبر صفحاتها الرسمية عبر الإنترنت، والتي يمكن للمشاهدين متابعتها من خلال يوتيوب.

ومن أمثلة تلك القنوات ما سوف يتم إدراجه في الجدول التالي:

قناة DMC القمر الصناعي: نايل سات تردد: 11449 معامل التصويب: 5/6 معدل الترميز: 27500 أفقي.

قناة CBC القمر الصناعي: نايل سات. تردد: 11785 رأسي. معدل الترميز: 27500 معامل تصويب الخطأ: 5/6`

قناة الحياة التردد: 12207 معامل تصويب الخطأ: 3/4 معدل الترميز: 27500

موعد بث الافتتاح

سوف تكون القنوات الناقلة لافتتاح طريق الكباش على أهبة الاستعداد لنقل أحداث الفاعلية في تمام الساعة 7,30 مساءً بتوقيت محافظة القاهرة.

وهذا الموعد يتفق مع الساعة 5,30 بتوقيت جرينتش.

أما بالنسبة لبعض الدول العربية الأخرى مثل المغرب، الجزائر، وتونس فسوف يتم نقل الفاعلية إليهم في تمام الساعاة 6,30 مساءً.

مدينة الأقصر أصبحت متحف مفتوح

عندما نوهت القنوات الناقلة لافتتاح طريق الكباش بعدة تطويرات هامة تم إجرائها في مدينة الأقصر، أصبحنا أكثر تشويقًا لرؤية الأقصر في ثوبها المميز الجديد، بعد أن تم ترميم عدة قاعات مليئة بالأعمدة الفرعونية، وتم الاهتمام بتجميل كورنيش النيل، والشوارع والميادين.

وهذا الاحتفال تم الاستعداد له بشكل منظم وتخطيط طويل، ليظهر في شكل مبهر يخلب لب الزائرين.

وتم الإعلان عن جزء من الفاعلية حيث سيتم فيها تقديم أكثر من عرض فرعوني، يتمثل في موكب مهيب يخرج من معبد الأقصر وصولًا لمعبد الكرنك.

قنوات أخرى تقوم ببث الحدث

وفيما يخص القنوات الناقلة لافتتاح طريق الكباش لم يقتصر الأمر على عدد القنوات التي قمنا بذكر تفاصيلها سابقًا، بل هناك قنوات أخرى مثل:

قناة المحور تردد: 11137 رأسي معدل الترميز: 27500