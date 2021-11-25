/663003/تعرف-على-مواعيد-امتحانات-الصف-الأول-الثانوي2021

مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي2021، الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يسعون إلى معرفة مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021، حتى أنه خلال الساعات الماضية كثرت أعمال البحث على جوجل بشأن الأمر.

دوت الخليج، ينشر فى السطور التالية ما يتعلق بمواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي، والتى ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور التعرف عليها، وإليكم التفاصيل فى التقرير التالي:-

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت فى وقت لاحق مواعيد امتحانات الصف الأول الترم الثاني، حيث سيؤدى الطلاب امتحاناتهم فى المواد التى هي محل الدراسة.

مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

ومن المنتظر أن يؤدى الطلاب امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي فى الخامس عشر من شهر يناير المقبل.

ووجهت وزارة التعليم كافة الطلاب والعاملين ضمن العملية التعليمية، على تشديد الاجراءات الاحترازية تجنبًا لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وكانت وزارة التربية والتعليم، قد شددت فى وقت لاحقًا على أنه من الضروري أن يلتزم الطلاب بالمناهج الدراسية المحددة دون اللجوء إلى المراجع والكتب الخارجية.

تعرف على مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي

وكان وزير التربية والتعليم، في وقت لاحق قد أشار إلى العقوبات التى ستواجه من يقوم بالغش، والتى قد تصل إلى الفصل من السنة الدراسية وهو ما جرى فى امتحانات الثانوية العامة.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، خلال أداء الامتحانات والأيام الدراسية كافة.