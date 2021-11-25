/662995/استعدادات-ملعب-السلام-قبل-لقاء-الأهلي-وسموحة-بالدوري-الممتاز

شهدت مدرجات ستاد السلام قبل لقاء الأهلي وسموحة بالجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز، على هدوء تام في أرضية ملعب اللقاء، وتوافد جمهور المارد الاحمر للمدرجات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت مجماهير النادي الاهلي في المدرجات قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعة، بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة بالأستاد.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بصعوبة شديدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعاون محمود البنا في مباراة الأهلي وسموحة كلا من، هاني خيري، محمد محمود لطفي، ومحمد وفا حكماً رابعا.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من، محمد دسوقي، وهشام الدسوقي.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمس مباريات، حيث فاز على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة.