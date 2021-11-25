/663000/عماد-خليل-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-الغاء-خط-سكك-حديد-بني-سويف--اللاهون

تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن الغاء خط سكك حديد بني سويف – اللاهون منذ ٢٠ عام، وهناك كميات كبيرة من قضبان السكك الحديدة التي تعوق حركة الاهالي حول خط السكة الحديد الغير مستغل والبعض منها أصبح ماوى للثعابين والحشرات الضارة وتم مخاطبة وزارة النقل والمواصلات، أكثر من مرة لرفع تلك المخالفات دون استجابة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم عماد خليل بطلب إحاطة لوزير النقل

هذا وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى صباح اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 208 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي، كما سُيلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول " التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية : التغلب على الإنقسامات وبناء المجتمع "

وستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع " إعادة النظر في النهج المُتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم" ، كما ستناقش اللجنة الدائمة للتمويل والتنمية المُستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي " موضوع تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم في أوقات الجائحة " كما ستعتمد اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان خلال تلك الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي قراراً بشأن المجابهة التشريعية العالمية للإستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، كما ستشهد الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، وسيشارك الوفد البرلماني المصري في الاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والإسلامية بالإتحاد البرلماني الدولي لتنسيق المواقف والرؤى إزاء القضايا المطروحة على أجندة أعمال الجمعية.

جدير بالذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة البرلمانية العالمية الأكبر، ويهدف منذ إنشائه عام 1889 إلى تشجيع الحكم الديموقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي، كما يتصدى الاتحاد البرلماني الدولي للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزته ولجانه الدائمة وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة.