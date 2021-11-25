/663001/سيف-الدين-الجزيري-يقود-تشكيل-الزمالك-أمام-سيراميكا-كيلوباترا

اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل الفريق أمام نظيرة سيراميكا كيلوباترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حازم إمام خط الوسط : طارق حامد – إسلام جابر- أحمد فتوح – أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي خط الهجوم: عمر السعيد.

وأعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.