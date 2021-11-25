رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: التزام قوى بدعم مصر فى مجال البحث والابتكار

جدة - نرمين السيد - انعقد الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر حول التعاون العلمى والتكنولوجى اليوم الخميس، وحضره نائب الوزير للبحث العلمى الدكتور ياسر رفعت والسفير عمر أبو العيش بوزارة الخارجية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر.





ترأس الاجتماع Nienke Buisman رئيس وحدة البحث العلمى والتعاون الدولى نيابة عن المفوضية الأوروبية ومحمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نيابة عن مصر.

تداول المسؤولون حول ضمان استدامة التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال البحث والتطوير، وأخذ الجانبان علما بالتطورات الأخيرة لسياسة البحث والابتكار فى كل من مصر والاتحاد الأوروبى كما ناقشا فرص التعاون الحالية والمستقبلية بما فى ذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا والاتحاد من أجل المتوسط.

جدد السفير برجر التزام الاتحاد الأوروبى القوى بدعم مصر فى مجال البحث والابتكار من خلال برامجها المختلفة لتبادل المعرفة وبناء القدرات والدعم المالى، وسلط الضوء على أن البحث والابتكار هما المحركات الحقيقية للنمو المستدام.

ناقش الجانبان التقدم فى إطار الشراكة من أجل البحث والابتكار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، وكذلك آفاق التعاون فى إطار Horizon Europe، لا سيما فى إطار مبادرة إفريقيا.

كما ناقش الجانبان التعاون الثنائى فى العديد من المجالات بما فى ذلك بناء القدرات، وتنمية رأس المال البشرى، ونقل التكنولوجيا، فضلا عن الاقتصاد الأزرق.

كما حضر الاجتماع ممثلون من الهيئة العامة للبحوث والابتكار التابعة للمفوضية الأوروبية، الهيئة العامة لمفاوضات الجوار والتوسع، والهيئة العامة للتعليم والثقافة، وخدمة العمل الخارجى الأوروبى، ومركز الأبحاث المشترك أيضا، وممثلو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية، وزارة الخارجية المصرية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وصندوق تنمية للعلوم والتكنولوجيا.