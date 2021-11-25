قنصل مصر بالبصرة: مستعدون لتذليل أى عقبات أمام تعزيز التبادل التجارى

جدة - نرمين السيد - شهد معرض البصرة الدولى المنعقد خلال الفترة من 10 -27 نوفمبر 2021 مشاركة مجموعة من الشركات المصرية فى مجالات المنسوجات والملابس، والمنتجات التراثية المصرية، علاوة على مشاركة مجموعة من الدول الأخرى.





وأجرى الدكتور أحمد بهاء الدين قنصل جمهورية مصر العربية فى البصرة، عدة لقاءات مع العارضين المصريين، مؤكدا استعداد القنصلية على تذليل أى عقبات تتعلق بمشاركتهم بما يعمل على تعزيز التبادل التجارى بين مصر والعراق الشقيق. وأضاف أن المشاركة المصرية فى المعرض تأتى فى إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بالمشاركة فى الفعاليات الاقتصادية والثقافية التى يعقدها العراق.

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