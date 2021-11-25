عاجل.. الاستعدادات النهائية لحفل طريق الكباش الجديد «صور»

جدة - نرمين السيد - وعرضت الصفحة الرسمية لفضائية إكسترا نيوز عبر فيسبوك، صور من الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح الذى سينطلق خلال ساعتين من الآن.

واليوم يعيد الأحفاد ما بناه الأجداد، ويعلنون للعالم أن ما حدث فى الماضى لم يكن صدفة وأن المصريين قادرون على صنع المجد على مر الزمان، حيث تم تطوير طريق الكباش بعد أن كان حلمًا راود الكثير من الحكومات فى العقود الماضية لكن دولة 30 يونيو كانت قادرة على تحقيقه.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن هناك 200 من مراسلى وسائل الإعلام العالمية المعتمدين فى مصر توجهوا للأقصر لتغطية الاحتفال الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتتاح طريق الكباش ونقل وقائع هذ الحدث الكبير إلى العالم.

كما يواصل المخرج ومدير التصوير أحمد المرسى، مهمة التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق الحدث الأسطورى لحفل افتتاح موكب طريق الكباش، والمقرر له مساء اليوم بمدينة الأقصر، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

يذكر أن حفل الافتتاح سيشهد مشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة فى الحدث من عزف الأوركسترا الفيلهارمونى بقيادة الموسيقار العالمى نادر عباسى.