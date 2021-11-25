رئيس البرلمان المالطى يستقبل السفيرة المصرية بمناسبة قرب انتهاء مهام عملها

جدة - نرمين السيد - ناقش المسؤولان تطورات الأوضاع فى ليبيا، وقضية الهجرة، واستعرضت السفيرة دراز، الجهود المصرية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وما تتحمله مصر من أعباء فى هذا الشأن.
كما تطرق اللقاء الى نتائج مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خصوصًا فى ضوء استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لذات المؤتمر عام 2022.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان المالطى، عن تقديره للجهود التى بذلتها السفيرة المصرية خلال فترة عملها فى مالطا لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.
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