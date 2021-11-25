الأزهر للفتوى: الإسلام يأمر بالرفق ويحرم السلوك العدوانى فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أمر بالرفق كونه مجمع المحامد، وخلق العقلاء الراشدين، مستشهدا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الرفق لا يكون فى شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» [أخرجه مسلم]، وهو من صفات الله عز وجل؛ فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله». [أخرجه البخاري]





وأضاف مركز الأزهر، فى بيان اليوم: لذا أمر الإسلام به أى "بالرفق"، وقرر أن أكثر البيوت بركة هى المتحلية بالرفق فى المعاملة؛ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا، أدخل عليهم الرفق» [أخرجه أحمد فى مسنده] وأوضح المركز أن الإسلام حرم كل سلوك عدوانى يضاد الرفق أو يؤذى العلاقات والمشاعر؛ سيما بين الأزواج، وضد النساء؛ فعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد فى سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل». [أخرجه مسلم] وتابع المركز: جعل النبى صلى الله عليه وسلم معيار القوة والحزم الحقيقى هو الرفق؛ نافيا أن يكون رد الإساءة بالإساءة قوة أو شجاعة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب». [متفق عليه]

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