السيسى لـ أهالى أسوان: مصر لن تتخلى أبدا عن أهلها ولن تترك مشكلة بدون حل

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، أن مصر لن تتخلى أبدا عن أهلها، ولن تترك ضررا أو مشكله بدون حلها والقضاء عليها، مشددا على أن الدولة وضعت خطة لتطوير جميع قرى الجمهورية.





وقال الرئيس السيسى - خلال لقائه بمجموعة من أهالى قرية غرب أسوان فى ساحة أحد المنازل - "بلدكم عمرها ما تتخلى أبدا عن أهلها، ولا تترك ضررا إلا وتقوم بإزالته، ولا مشكلة إلا وتقوم بحلها، وهذا دورنا.. وحقكم أن نأتى إلى هنا، ونطمئن عليكم".

واستجاب الرئيس السيسى لطلب إحدى المواطنات بقرية "غرب أسوان" بشأن إدارج قريتها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث وجه الرئيس السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإضافة القرية ضمن قرى السنة الأولى دون الانتقاص من أعداد القرى المدرجة بتلك المرحلة.

وقال رئيس الوزراء إن المبادرة بدأ تنفيذها فى ثلاثة مراكز بأسوان - من بين خمسة مراكز تشمها المحافظة - وهى "كومومبو، إدفو، ونصر النوبة"، وسيتم ضم مركز أسوان - الذى يشمل قرية غرب أسوان ومركز دراو - إلى المبادرة العام المقبل، وأمر الرئيس السيسى بالبدء فورا فى ضم المركزين الأخرين إلى المرحلة الأولى للمبادرة هذا العام، وسط هتافات من الأهالى الذى رددوا "تحيا مصر".

ورحبت مواطنة أخرى حضرت اللقاء مع الرئيس السيسى، قائلة: "أهلا بك سيادة الرئيس فى بلدك وموطنك وسط أهلك ومحبيك.. حضرتك لا تتصور قدر المحبة التى نكنها لك، وزادت تلك المحبة وقت زيارتك لنا، ونحن فى قمة السعادة اليوم، وأتمنى أن تستمر (حياة كريمة) معنا، لتلبية مطالبنا".

وقالت إن "ما نتمناه سيتحقق بفضل حياة كريمة بصورة أفضل، مما توقعنا"، وبادلها الرئيس السيسى الحديث قائلا: إن الدولة عجلت بالتحرك هنا وقت حدوث السيل، بشكل عاجل لتخفيف الضرر عن أبنائنا وبناتنا بالقرى المتضررة، مضيفا أن الدولة كانت ستتحرك بغض النظر عن حدوث السيل من عدمه، مشددا على أن أعمال التطوير تشمل جميع القرى ولا تقتصر على قرية واحدة.

وطمأن الرئيس السيسى، إحدى المواطنات التى اشتكت من تضرر أثاث إحدى الفتيات المقبلة على الزواج من تداعيات السيول، حيث وعد الرئيس بتلبية مطالبها.

وقالت مواطنة أخرى: "تضررنا من السيول.. لكن الخير رأيناه اليوم مع زيارة سيادتكم"، وتمنت - للرئيس - أن يعينه الله على إدارة شئون مصر، قائلا "يكفيك انك كنت جنديا فى جيش مصر.. والآن زعيمها.. ربنا يبعد عنك من يسمون بأعداء النجاح".