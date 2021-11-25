الرى تنجح فى إزالة 38 حالة تعد جديدة على نهر النيل

جدة - نرمين السيد - نجحت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، فى إزالة 38 حالة تعد فى نطاق محافظات "الدقهلية - بنى سويف – سوهاج".



جدة - نرمين السيد - نجحت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، فى إزالة 38 حالة تعد فى نطاق محافظات "الدقهلية - بنى سويف – سوهاج". وأوضحت وزارة الرى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 70319 حالة.

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