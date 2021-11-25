تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمحور أبوزيد خضر بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية؛ وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال رفع كمر معدنى خاص بإنشاء كوبرى مشاة بمحور أبوزيد خضر بامتداد محور المشير طنطاوى الغربى، بداية من الساعة 11 مساء اليوم الخميس وحتى الساعة 6 من صباح يوم غد.





وتضمنت التحويلات المرورية، أن يسلك القادم من امتداد رمسيس باتجاه مناطق القاهرة الجديدة، مسطح كوبرى أبوزيد خضر، فيمينا لشارع مدينة مبارك، فالدوران والعودة، فيمينا لمحور الشهيد واستكمال السير إلى مناطق القاهرة الجديدة والقطامية. وبالنسبة للقادم من مناطق القاهرة الجديدة باتجاه محور أبوزيد خضر، فسيسلك يمينا منزل المشير طنطاوى باتجاه محور الشهيد. من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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