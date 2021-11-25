سائق ألقاها من أعلى سطح منزله.. الأمن يكشف واقعة مقتل طفلة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل طفلة بالبحيرة،وضبط مرتكب الواقعة، كان بلاغاً قد ورد لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من مزارع، مقيم بدائرة المركزبتغيب طفلته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات وعدم عودتها للمنزل.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده إلى قيام (سائق – مقيم بدائرة المركز) بإستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بحجة إعطائها شىء لوالدتها، وحاول التعدى عليها إلا أنها قامت بالصراخ فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، عقب ذلك قام بوضعها داخل جوالين وإلقائها أعلى سطح مسكنه لحين التخلص من الجثمان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن مكان إخفاء الجثمان "أعلى سطح مسكنه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.