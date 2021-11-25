الليلة.. اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى فى مشهد بديع يزين سماء مصر

يرصد بسماء مصر والوطن العربي اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021، اصطفاف الزهرة وزحل والمشترى على قبة السماء، حيث ستظهر بالقرب من بعضهما البعض، ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه الكواكب الثلاثة سترصد بعد غروب الشمس وبداية الليل، وعادة ما تكون هذه الكواكب مرئية بالعين المجردة لكنها لا تصطف دائمًا في تشكيل يفوق كل النجوم الأخرى القريبة في السماء.

ستظهر الكواكب الثلاثة فوق الأفق الجنوبي الغربي وسيكون كوكب الزهرة هو الألمع يليه كوكب المشترى، وزحل هو الأخفت، لن تكون هناك حاجة لاستخدام التلسكوب.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع الكوكبي الثلاثي سيبقى مرئياً لعدة أيام حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.