انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تبهر العالم من جديد.. افتتاح طريق الكباش اليوم وسط مفاجآت جديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - هناك حالة من الترقب والانتظار لمشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش من قبل المصريون وكذلك وسائل الإعلام التي تسارع فيما بينها لعرض الحدث بأبهى صورة ممكنة للعالم أجمع، فهناك توقعات من الكثيرين بأنه سيكون حدث يفوق الموكب السابق للمومياوات الملكية الذي تم تنظيمه في أبريل من العام الماضي، كما كشف قائد كورال وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني نادر العباسي بعض من تفاصيل الإخراج الموسيقية التي ستكون برفقة الحفل في مدينة الأقصر؛ جنوبي مصر.

تفاصيل احتفال موكب طريق الكباش

يترقب العالم أجمع بشغف احتفال موكب طريق الكباش في مدينة الأقصر، والذي سيقام اليوم الخميس الموافق 25 من شهر نوفمبر لعام 2021 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، وسيكون للموسيقى دور كبير في الحفل، كما صرح عباس عن فخره لقيادة الأوكسترا في مثل هذا الحفل الضخم، وقد أكد بأن هناك اختلاف كير بينه وبين موكب المومياوات الملكية، وأشار بأن دوره سيكمن في عرض الأغاني المرافقة للموكب بسب وجود أنواع أخرى من الأغاني في مرحلة ما قبل الموكب وبعده.

الاختلاف بين طريق الكباش وموكب المومياوات

شدد العباسي أن هناك اختلاف كبير بين موكب المومياوات الملكية وبين حفل طريق الكباش، لذا فالمقارنة بينهم خاطئة للغاية، وقد فسر ذلك بأن المومياوات يتحدث عن الحياة فيما بعد الموت، أما موكب الكباش فهو يتحدث عن الحياة، إلى جانب احتفال “عيد الأوبت” الذي كان يعقد كل سنة في مصر القديمة ولديه طقوسه المميزة، مستكملاً حديثه أن التاريخ يختلف بين الحدثين.

مفاجآت الموكب

وقد أعلن المايسترو المصري عن طبيعة الأشعار التي سيتم استخدامها ، مفسرًا أنها قد سبق استخدامها في الأوبت، وكُتبت على جدران معبد الأقصر بكافة التفاصيل، وصرح بأنه قد تم اقتباس فقط الأجزاء المناسبة للاحتفالية، وستقدم مثل ترنيمة أمون وأنشودة حتشبسوت كما الأمر في موكب المومياوات، كما أعلن المايسترو عن تقديم العديد من المفاجآت أثناء عرض الاحتفالية.

كما سيشارك مجموعة من المطربون في الحفل مثل شهد عزل وأبيها عز الأسطول، والمطربة هايدي موسى حيث ستقدم أغنية حتشبسوت، إلى جانب المنشد وائل الفشني، وهناك توقعات بأن الحفل سيشارك فيه الفنان المصري محمد حماقي في تقديم أغنية ترحيبية للزوار، كما أن هناك العديد من المميزات في هذا الحفل؛ أهمها حضور رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.