/663018/الهيئة-العامة-للاستعلامات-200-مراسل-أجنبى-لتغطية-احتفال-طريق-الكباش-إلى-العالم

قامت الهيئة العامة للاستعلامات بالإعلان عن توجه نحو 200 من مراسلي وسائل الإعلام العالمية المعتمدين فى مصر إلى الأقصر، لتغطية الاحتفال الذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح طريق الكباش، ونقل وقائع هذ الحدث الكبير إلى العالم.

الهيئة العامة للاستعلامات: 200 مراسل أجنبى لتغطية احتفال طريق الكباش إلى العالم

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالترتيبات الخاصة بحضور هذا العدد الكبير من مراسلى الإعلام الدولى، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم لنقل صورة حقيقية عن هذه المناسبة الكبرى إلى كافة أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الهيئة قد قامت أيضا بإتاحة التردد الذى وفرته وزارة السياحة والآثار مجاناً لأكثر من 1200 مراسل للإعلام الدولي لمتابعة وقائع الاحتفال إضافة إلى مكاتب الإعلام الخارجي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، وجنوب أفريقيا بحيث تستطيع كافة وسائل الإعلام الدولية من بث الحدث في نفس توقيت اذاعته في مصر.

احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني

وتشهد مدينة الأقصر اليوم الخميس احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعد مدينة الأقصر، عاصمة الحضارة والجمال والتاريخ، سوف تظهر غد في شكل عالمي جديد، متحلية بقدرات السحر والجمال.

تنقل مصر إلى العالم الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش (رامز القديم) بعد ترميمه ، في أقل من عام بعد الاحتفال الذهبي الفرعوني الذي تم خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية.

كما يمتد الطريق القديم حوالي 2700 متر بين معبدي الكرنك والأقصر، ويضم 1200 تمثال لأبي الهول برأس كبش على الجانبين.

وتستعد معابد الكرنك ومعبد الأقصر، للحفل ومراكب تماثل صور المراكب على جدران المعابد في "عيد الأوبت".

واستعدت وزارة الآثار لافتتاح الأقصر كمتحف مفتوح ، لتشرق في سماء العالم بإطلالة تليق بها وبكنوزها وآثارها في احتفالية بها كثير من المفاجآت سوف تستحوذ على إعجاب ودهشة العالم.

هذا، وقد أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن حفل الافتتاح العالمي الذي سينطلق الخميس يليق بالأقصر ومصر أمام أنظار العالم، وأنه سيتضمن كرنفالاً تاريخياً يماثل حفل موكب المومياوات الفرعونية.

سيتضمن الاحتفال افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني بمحافظة الأقصر كرنفالاً حقيقياً، وسيعتم على إبراز جمال وآثار وعراقة، ومواطنى الأقصر، وقدراتها السياحية والأثرية في هدية للعالم جميعاً، ودعوة ورسالة لزيارة الأقصر.

سيشهد الحفل فاعليات مثل جولات بالحنطور حاملة أعلام مصر ، وكذلك ستتم جولات في نهر النيل بالمراكب النيلية والدهبيات الفرعونية محملة بلافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية.

وستخرج في فجر الغد الخميس رحلات البالون الطائر حاملة الاعلام المصرية، وصور لطريق الكباش والمسئولين عن المشروع الأضخم في الأقصر.

طريق الكباش هو طريق الاحتفالات والمواكب والذى يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، وحالياً يسمى بطريق أبو الهول، والاسم السياحي الدارج طريق الكباش، وهو أقدم طريق احتفالي عرفته البشرية