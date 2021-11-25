رابط مشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش ، تتجه أنظار الملايين حول العالم إلى افتتاح طريق الكباش الملكي، حيث سيتم إحياء عيد الأوبت وهو سياق احتفال التزم به المصريين القدماء.

دوت الخليج

رابط مشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش

الحضارة المصرية القديمة التى تمتد إلى آلاف السنين، ذات الهيبة الساطعة تشدوا من جديد فى موكب ملكي سينطلق خلال الساعات المقبلة.

تابع حفل افتتاح طريق الكباش من على الرابط التالي

ويبحث الكثير من المواطنين ليس فى مصر فقط على رابط مشاهدة حفل افتتاح طريق الكباش، بل حول العالم عن رابط الحصول على مشاهدة ذلك الموكب الملكي الأسطوري.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق إنشودة آمون ويمك الاطلاع على حفل افتتاح طريق الكباش من خلال الرابط المذكور، والتى سبق أن تم إذاعتها فى وقت لاحق وهو ما أحدث حالة من الترحيب الهائلة من المواطنين فى شتى بقاع العالم.

هذا ووفقًا لما أشارت إليه الهيئة العامة للاستعلامات، فإنه من المتوقع أن تتوجه أكثر من 100 وسيلة إعلامية محلية ودولية لرؤية الحدث العالمي.

وحرصًا من وزارة الهجرة المصرية، على مشاهد جميع المواطنين حول العالم الحدث الأهم خلال السنوات الماضية والاستثنائي فإنه من المنتظر أن تتم إذاعة الحدث العالمي من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا.

وتسهيلًا على المواطنين نشير فى السطور التالية الطريقة التى من خلالها يمكن مشاهد هذا الحدث العالمي، والذى يندر تكراره.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسادة الوزراء احتفالية افتتاح طريق الكباش الذي تم الإعداد له منذ شهور ماضية.