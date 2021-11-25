/663004/وزير-الرياضة-يستقبل-رئيس-الفيفا-بمطار-القاهرة-الدولي

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فور وصوله إلي مطار القاهرة الدولي بحضور المهندس هاني أبو ريده عضو المكتب التنفيذي للفيفا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تأتي زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لمصر لحضور افتتاح الاتحاد المصري لكرة القدم المبني الجديد للاتحاد فى مدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف مركز المنتخبات الوطنية"، بالإضافة إلي حضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" المقرر انعقادها غدا الجمعة بحضور رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الأهلية أعضاء الجمعية العمومية. وزير الشباب والرياضة رحب وزير الشباب والرياضة بزيارة رئيس الفيفا للقاهرة، وحرصه الدائم علي حضور فعاليات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وتقديم الدعم والمساندة لسياسيات الاتحاد ورؤيته نحو تطوير كرة القدم الإفريقية. ومن المقرر أن يحضر أشرف صبحي فعاليات الجمعية العمومية للكاف والتي يترأسها باتريس موتسيبي رئيس الكاف، وسيتم مناقشة عدد من الملفات منها الميزانية السنوية، وبرنامج تطوير البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا، وأجندة المباريات الدولية .

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