/663009/بعد-خروجة-من-تشكيل-سيراميكا--بن-شرقي-يغادر-القاهرة

غادر الجناح الدولي، أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متجهاً إلى المغرب منذ قليل .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادر نجم الزمالك ، من أجل الإنتظام في معسكر أسود الأطلسي ، إستعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب .

وذالك بعد خروجه من تشكيل الزمالك ، وتأكد غيابه عن لقاء سيراميكا كليوباترا ، المقرر إقامته اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز ، موسم 2021 - 2022 .

أرتدى لاعبو الزمالك الشارات السوداء في اللقاء المقيم حالياً أمام سيراميكا كليوباترا بستاد المقولون.

جلال إبراهيم

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.

أعلنت قناة الزمالك إذاعة المؤتمر الخاص بالمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والذي أقيم أمس قبل التواجد داخل مقر النادي.

وفاجئ خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، الجميع وأعلن أنه سوف يقوم بإذاعة جزء خاص من مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي، ثم التعليق عليه من جديد.

وتم إذاعة 3 دقائق من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس نادي الزمالك فقط.

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

علن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.

ويواجه الزمالك سراميكا كليوباترا في الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري الممتاز نسخه 2021-2022.