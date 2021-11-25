/663016/الزمالك-يكتفي-بهدف-مصطفى-فتحي-في-الشوط-الأول-أمام-سيراميكا

انتهي الشوط الاول بين الزمالك وسراميكا كليوباترا بتقدم الزمالك بهدف نظيف جاء من توقيع مصطفي فتحي في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سيمفونية بيضاء 🎶



سحر زمالكاوي 🪄



هدف رائع من مصطفى فتحي في شباك سيراميكا كليوباترا 🔥pic.twitter.com/8JCMZj4rA6 — جول مصر - GOAL (@goaleg) November 25, 2021

أرتدى لاعبو الزمالك الشارات السوداء في اللقاء المقيم حالياً أمام سيراميكا كليوباترا بستاد المقولون.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.

ويواجه الزمالك سراميكا كليوباترا في الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري الممتاز نسخه 2021-2022.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.

وحاول الزمالك أن يسجل الهدف الثاني ويفوز ولكن نجحت دفاعات البنك والحارس محمود الزنفلي أن يخرجوا بالتعادل.

وأجرى كارتيرون عدة تغييرات بدخول أيمن حفني وأوناجم وحازم إمام وعبد الله جمعة غيروا نسبياً من طريقة لعب الزمالك ولكن فشل أن يفوز في الأخير.