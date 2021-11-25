/663021/بالصور-وفد-برلماني-يتفقد-مجمع-سجون-وادي-النطرون-وأمل-سلامة--مصر-شهد-ت-طفرة-كبيرة-في-رعاية-المساجين

كشفت النائبة امل سلامة ، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، تفاصيل الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم ، لمجمع سجون وادي النطرون ، لتفقد مراكز التأهيل والاستماع للنزلاء .

مركز التأهيل بوادي النطرون

وقالت سلامة ، إن اللواء طارق مرزوق مساعد اول وزير الدخلية لمصلحة السجون ، كان في استقبال وفد اللجنة الذي ترأسه النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان ، حيث تفقد الوفد مراكز الاعداد والتأهيل بمجمع السجون .

واكدت أن وفد اللجنة ، أشاد بدور الدولة وزارة الداخلية في اعادة تأهيل السجون بالرعاية ومنها مجمع السجون و مركز الاعداد والتأهيل بوادي النطرون والذي يعد دليل قاطع علي حدوث طفرة كبيرة في توفير الرعاية الصحية للمساجين من خلال المستشفيات التي تضم عيادات لجميع التخصصات واطباء متميزين للكشف علي المساجين ووحدات غسيل كلوي وصيدليات لصرف الدواء اللازم لنزلاء السجون.

وأكدت "سلامة" ، ان مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان من خلال المبادرات العديدة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيهات المباشرة للحكومة ولجميع مؤسسات اجهزة الدولة في هذا المجال.

وتابعت :" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ايام خير دليل علي اهتمام وحرص الدولة علي ترسيخ مبادئ حقوق الانسان " لافتة الي ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تعد خارطة طريق الي الجمهورية الجديدة للارتقاء بحقوق المواطنين في جميع المجالات لتشمل كافة فئات المجتمع.

واوضحت ان الوفد تفقد الملاعب الموجودة في مجمع السجون حتى يتكمن النزلاء من ممارسة الرياضة لتفريغ طاقاتهم ، فضلا عن وجود ورش حرفية للمهن المختلفة مؤكدة ان اعضاء اللجنة التقوا بالنزلاء وتاكدوا أن السجون تطبق اعلي المعايير العالمية لحقوق الانسان.

واشادت بحرص وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون علي اعادة تأهيل السجناء لاعادتهم الي المجتمع كأفراد منتحين من خلال تعليمهم حرفة يدوية قائلة :" وزارة الداخلية تطبق معايير حقوق الانسان من خلال فلسفتها العقابية الحديثة المطبقة بمصلحة السجون".

كما أشادت ايضا بوجود عنابر مخصصة لذوى القدرات الخاصة بمستشفي السجن فضلا عن اتباع الاجراءات الاحترازية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا حيث يتم التعقيم للعنابر لتوفير بيئة خالية من الفيروسات القاتلة.

واختتم سلامة تصريحاتها ؛" من خلال ما شاهدناه اليوم داخل السجون تأكد لدينا عدم التفرقة بين السجناء في الحقوق وان جميع النزلاء ينفذون احكاما قضائية" .