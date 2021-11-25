مصر للطيران الناقل الرسمى لضيوف حفل افتتاح طريق الكباش «صور»

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وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران نقل السادة الضيوف والوفود الرسمية المشاركين فى الحفل على متن رحلاتها من مختلف الدول الى مطار القاهرة ومنها الى مطار الأقصر الدولى حيث سيرت الشركة 12 رحلة الى مدينة الأقصر لنقل ضيوف الحدث.
وتم توفير كافة التسهيلات اللازمة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم، لإنهاء استقبال الوفود مع حسن الضيافة من قبل فرق عمل العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب، من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليا أمام الوافدين من جميع دول العالم، بجانب الالتزام بتطبيق كافة اجراءات التباعد الاجتماعى والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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