غدا.. انطلاق فعاليات الملتقى الثانى لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - تقام الفعاليات تحت شعار (فلنبن معا مستقبل صحة مصر)، وذلك بالتزامن مع مرور عامين من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، 26 نوفمبر 2019، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تنعقد فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة هذا العام 2021 بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، على مدار يومين الجمعة والسبت 27،26 من شهر نوفمبر الجارى، لافتة إلى الاستعدادات الجارية بالمحافظة الآن لاستقبال كبار الشخصيات المهمة والمؤثرة فى القطاع الصحى على المستوى المحلى والدولى للمشاركة بفعاليات الملتقى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية الملتقى السنوى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى ينعقد هذا العام تحت شعار (فلنبن معا مستقبل صحة مصر)، فى استعراض أهم الإنجازات فى مجال الخدمات والرعاية الصحية المقدمة وأثرها على تطور الرعاية الصحية بمصر، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى لشامل الجديد، إضافة إلى تبادل المعرفة وتناقل الخبرات بشكل يسهم للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمى والإبتكارات فى توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، ودعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية، كأهم الأولويات التى وضعتها هيئة الرعاية الصحية لتحقيق رؤيتها فى توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمصريين.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه تشمل فعاليات الملتقى، استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية وريادتها على مدار عامين من الإنجازات فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من المعايير العالمية للجودة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، مضيفا أنه من المقرر إطلاق هيئة الرعاية الصحية عدة مبادرات صحية لتوفير المزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وعدد من الخدمات الطبية التى سيتم استحداثها للمواطنين، وفقا لرؤيتها بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر مطابق للمعايير العالمية وصولا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، وبما يتوازى مع تطلعات الهيئة لتعزيز مسيرة القطاع الصحى وتحقيق التنافسية العالمية فى هذا القطاع الحيوى المهم والوصول إلى مستقبل صحة أفضل خلال الأعوام القادمة.

وتابع السبكى، أنه من المقرر خلال الملتقى، الإطلاق الرسمى لأول منصة تفاعيلة رقمية Care Connect للتواصل الإلكترونى بين مقدمى الخدمة سواء من الأطقم الطبية والإدارية التابعين لهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، بما يسهم فى تبادل الأفكار والتواصل الفعال بين مقدمى الخدمة واكتسابهم مهارات جديدة وصقل تجاربهم وتنمية مهاراتهم لضمان توفير أفضل خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين، وكذا استعراض إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى مجال التحول الرقمى للخدمات بما ساهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها، والذى حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، منها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى ووكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا)، كأكبر شركاء النجاح فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتأسيس وبناء نظام صحى قوى يوفر التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى من الجودة العالمية لـ 100 مليون مصرى.

واستكمل السبكى: تشمل فعاليات الملتقى، الإعلان عن نتائج تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظات التأمين الصحى الشامل، واستمرار تدريب العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على أحدث مفاهيمها ومكوناتها وكيفية تطبيقها، بالتعاون مع منظمة الصحية العالمية، وكبرى الجامعات المصرية، وخبراء بمجال الحوكمة الإكلينيكية، والتقييم المستمر لتطبيق عناصر الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، بهدف إنشاء نظام متكامل للحوكمة يضمن أن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة خدمات آمنة وذات جودة عالية، ويضمن حق المريض فى الرعاية الطبية وفقا لبروتوكولات ومناهج علاجية مطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الملتقى السنوى الثانى لهيئة الرعاية الصحية سيشمل استعراض مستوى الجودة الشاملة الذى وصلت إليه منشآت هيئة الرعاية الصحية فى التجهيزات الطبية وغيرالطبية العالمية للمنشآت، والتزامها بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة العالمية بما ساهم فى الحصول على 15 منشأة صحية تابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، وتسجيل أكثر من 100 منشأة صحية أخرى لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لمواكبتها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وكذلك استعراض جهود هيئة الرعاية الصحية فى توفير بيئة هادئة وصحية للمرضى من خلال إدخال مفاهيم الخدمات الفندقية والتى أصبحت جزء لا يتجزأ عن أهمية جودة الخدمات الطبية، وذلك بتوفير أعلى مستوى من الإقامة الداخلية للمرضى والاهتمام بالأثاث والمفروشات والتغذية والمشروبات وفن الإتيكيت واللباقة فى التعامل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، لتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكى والخدمى، واستثمار ذلك فى الترويج لمبادرة هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر) باستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتطبيق أحدث برامج السياحة العلاجية بها فى ضوء تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أنه خلال فعاليات الملتقى سيتم توقيع أضخم بروتوكولات تعاون فى مجالات التوعية والتدريب والتحول الرقمى والعديد من المجالات ذات الصلة بالخدمات والرعاية الصحية لضمان استدامة تقديم أفضل خدمة صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين، موجها الشكر والتقدير لجميع شركاء النجاح من القطاعين الحكومى والخاص لدعمهم نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتا إلى سياسة التكامل التى تتبناها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إتاحة الخدمات الصحية لمنتفعى خدمات التأمين الصحى الشامل من القطاعين الحكومى والخاص لضمان توفير الخدمة بشكل متكامل، وكذلك التوأمة مع بعض المستشفيات الكبرى من القطاع الخاص لتناقل المعرفة والخبرات والتدريب على أحدث نظم الرعاية الصحية وضمان تقديم أفضل خدمات طبية، إلى جانب تأهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصحى المصرى بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للقطاع الصحى إحدى ركائز برنامج الإصلاح الصحى فى مصر.

وأشار السبكى، إلى أنه من المقرر تقديم جوائز للمتميزين عن هذا العام من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى لشامل "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، وشركاء النجاح من القطاعين الحكومى والخاص، لدورهم الإيجابى والفعال ومساهمتهم فى توفير أفضل خدمة صحية للمواطنين بجودة عالمية ودعم نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى جوائز للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد التى حصلت على درجة الجودة والاعتماد القومى المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة GAHAR2021.

وأضاف السبكى، أنه على هامش فعاليات الملتقى سيتم انعقاد العديد من ورش العمل والجلسات العلمية المتعلقة بمجالات الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، للتعرف والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والإبتكارات والتطورات الجديدة فى مجال الرعاية الصحية المقدمة عالميا وطرق تحسين جودتها، بما يضمن استمرار الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمصريين ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية، إلى جانب عرض مستهدفات هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن تحقيق التميز الإكلينيكى واستمرارها فى السعى نحو ترسيخ مفهوم الجدارة الإكلينيكية لتقديم الخدمات الصحية طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية للخدمة الصحية، وكذلك الميكنة والانتهاء من التحول الرقمى للخدمات من خلال العمل على الانتهاء من تطبيقات النظم الإلكترونية للخدمات بجميع محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل، كما تشمل الانتهاء من أدلة العمل الموحدة لحوكمة نظم التشغيل للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، واستمرار العمل على تحسين جودة وطريقة الخدمات المقدمة للوصول إلى أعلى نسب رضاء المتعاملين.