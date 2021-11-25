القومى للحوكمة يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية حول التعاون بين بلدان الجنوب

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء رفيع المستوى بشأن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى المنعقد بعنوان "بناء مجتمعات مرنة وقادرة على الصمود فى إفريقيا والجنوب العالمى".



وخلال كلمتها بالجلسة المنعقدة بعنوان "منصات مشاركة لجنة التحول الرقمى واختيار الموظفين"، أوضحت الدكتورة شريفة شريف –وفقا لوزارة التخطيط- أن المعهد يعمل كهيئة استشارية ومجمع تفكير حول القضايا المتعلقة بالحوكمة والقدرة التنافسية والتنمية المستدامة، ويحكمه مجلس أمناء برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و9 أعضاء من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة.

وأشارت إلى توأمة الشراكة بين المعهد ومدرسة هيرتى للحكم ببرلين والمعهد الوطنى للإدارة العامة (INAP) بإسبانيا، موضحة أن المعهد يقدم برامج تدريبية خاضعة لمراقبة الجودة ومخصصة وفقا لاحتياجات القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وتتم عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت ومختلط، إلى جانب فصول دراسية تفاعلية مع عدد من المتدربين فى الفصل لا يزيد عن 25 متدربا، ويتم اختيار المدربين من قبل لجنة ذات معايير صارمة وتقييم مسبق، وأن جميع البرامج شاملة ومتنوعة وتراعى تكافؤ الفرص بين الجنسين.

ولفتت إلى المجلة التى يصدرها المعهد بعنوان "مراجعة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة" التى تنشر 4 مرات فى السنة، وتعتمد على السياسات باللغة الإنجليزية والعربية، وتوازن بين البحث المتخصص والقراءة العامة عبر الإنترنت.

وسلطت الضوء على برنامج "استدامة "وهو نظام إدارة التعلم (LMS ) الذى يقدم أكثر من 54 برنامجا تدريبيا تفاعليا حول الحوكمة والتنمية المستدامة ومواضيع أخرى، ومنصة Atingi التى تم تصميمها للتعليم الرقمى خصيصا للبلدان الأفريقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ ) بهدف تحسين التدريب المهنى من خلال التعلم الإلكترونى.

ونوهت إلى المبادرة الوطنية المصرية "هى من أجل مستقبل رقمى" والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائىUNPD وCISCO، وتهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين فى مصر وعبر القارة، من خلال تقديم دورات تدريبية فى مهارات الحاسوب العامة والمتقدمة، والمساواة بين الجنسين، والشمول المالى، وأهداف التنمية المستدامة، وتستهدف إلى تدريب 2000 امرأة بنهاية عام 2021 و8000 امرأة بحلول عام 2022.

وحول مبادرة "سفراء التنمية المستدامة"، أوضحت أنها مبادرة رائدة تم إطلاقها فى عام 2020 لتدريب 1000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما لتمكينهم من أن يصبحوا مدربين معتمدين (TOT) لنشر الوعى حول التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأجندة 2063.

ولفتت إلى "برنامج القيادة النسائية الأفريقية" الذى تم تنظيمه من قبل جمهورية مصر العربية خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى يناير 2020، حيث دعت الحكومة المصرية 100 قيادية من 35 دولة أفريقية لبرنامج تدريبى مكثف لمدة أسبوعين فى مصر، وبعد نجاح النسخة الأولى من هذا البرنامج، تم إطلاق النسخة الثانية فى عام 2021، وتم تقديمها عبر الإنترنت، بسبب COVID 19 وتم من خلالها تدريب 112 امرأة أفريقية من 37 دولة من مختلف الوزارات والمنظمات الإنسانية والاقتصادية فى مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة، وتم تقديم 35 جلسة عبر الإنترنت من قبل مدربين دوليين وتقديم توصيات مختلفة بشأن السياسات فى مجالات التعليم والزراعة والرعاية الصحية والاقتصاد المستدام، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية افتراضية لمعبد الأقصر والأهرامات ومناطق الجذب الأخرى.

واستعرضت شريفة شريف ما يقدمه المعهد من تدريب عبر الإنترنت لأهداف التنمية المستدامة، حيث يوظف الألعاب عبر الإنترنت كطريقة تدريب وأداة تعزز التعلم المستدام خلال حقبة COVID-19، ويتم من خلاله تطبيق التفكير فى تصميم الألعاب على التطبيقات غير المتعلقة باللعبة، وهو طريقة فعالة لزيادة مشاركة المتعلم، وهو أداة تعليمية تفاعلية غنية بالمعلومات لتقليل إجهاد المتعلم وتعزيز التركيز.

وما يقدم المعهد ندوات عبر الإنترنت للحوار المجتمعى تستهدف الشباب والنساء وموظفى الخدمة المدنية والقطاع الخاص للوصول إلى أكثر من 3000 فى 2020-2021، ويتم خلال هذه الندوات عرض عدة موضوعات منها المساواة بين الجنسين فى مكان العمل، تغير المناخ وCOP26، الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، ممارسات الحوكمة الرشيدة، من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة، التوعية بالإعاقة: حماية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.