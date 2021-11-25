صندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة أسوان للتوعية بخطورة المخدرات «صور»

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، العديد من الأنشطة داخل جامعة أسوان لتوعية الطلاب بأضرار المواد المخدرة بالتعاون مع الجامعة وذلك فى إطار حملة الصندوق "أنت أقوى من المخدرات"، بحضور نواب رئيس الجامعة وبمشاركة عدد كبير من الطلاب.



يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ برامج توعوية لحماية الطلاب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه جارى تنفيذ المبادرات التوعية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان داخل الجامعات المصرية ومنها محافظة ويتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023".

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية المختلفة لتوعية طلاب الجامعات بأضرار تعاطى المخدرات بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للطلاب،كذلك العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان‪.‬

على جانب آخر يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تنفيذ البرامج التوعوية " قرية بلا إدمان" ويتم تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة أسوان وتتضمن الأنشطة والبرامج التوعوية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية خاصة للشباب والمراهقين،إضافة تنفيذ حملات منزلية لتوعية الأسر توفير خدمات المشورة حول آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية‪.