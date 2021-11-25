محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر 2021

كشفت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر 2021، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ونشر حساب جوائز جلوب سوكر 2021، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة تضم 21 لاعباً للمنافسة على جائزة أفضل لاعب هم..

محمد صلاح، نيمار دا سيلفا، ميسي، كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفيسكي، نجولو كانتي، هاري كين، جورجينيو، برونو فيرنانديز، دوناروما، روبن دياز، دي بروين، نيكولا باريلا، كريم بنزيما، سيزار أزبيليكويتا، ماركو فيراتي، توماس مولر، كيليان مبابي، ماركينيوس، جوشوا كيميتش.

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز جلوب سوكر 2021، يوم الـ 27 من شهر ديسمبر المقبل فى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات إكسبو دبي.