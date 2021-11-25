الأهلي في الصدارة بالعلامة الكاملة.. المارد الأحمر يحقق الفوز علي سموحة بأربعة أهداف

حقق فريق الأهلي الفوز السادس على التوالي عقب تغلبه على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد سموحة عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الدوري.

جاءت بداية المباراة متوسطة في المستوى الفني، قبل أن يتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعد تدخل تقنية الفار نتيجة لمس الكرة ليد محمود عزت مدافع سموحة، وأهدرها المغربي بدر بانون بعدما سددها وارتطمت بالعارضة ومرت خارج الملعب.

وسدد اليو ديانج تصويبة مباشرة على مرمى سموحة في الدقيقة العاشرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن، وكانت الأفضلية للأهلي في أول ربع ساعة ولكنه افتقد الفاعلية في انهاء الهجمات بخلاف تفوق سموحة في وسط الملعب بعض فترات المباراة حيث تأثر وسط ملعب الفريق الأحمر بغياب عمرو السولية.

وشن الأهلي هجمة مرتدة منظمة وسريعة على مرمى سموحة في الدقيقة 17 وصلت لأحمد عبد القادر في الجبهة اليسرية ولعبها عرضية للشحات ولكن شتتها دفاع سموحة، فيما شن سموحة هجمة على مرمى الأهلي في الدقيقة 20 ولكن حولها حمدي فتحي إلى ركنية فيما لعب محمد شكري الركنية خارج الملعب تماما.

وتحصل محمد مجدي أفشة على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30 ونفذها أفشة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن حولها دفاع سموحة إلى ركنية، وشن حشين الشحات هجمة منظمة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 31 ولكن لم يستفيد منها الفريق الأحمر.

وسجل أيمن أشرف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 31 بعدما استلم تمريرة بينية رائعة من الشحات داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه على يسار الهاني سليمان معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول، فيما هدد أحمد عبد القادر مرمى سموحة في الدقيقة 33 برأسية بعد كرة طولية من أفشة داخل منطقة سموحة ولكن مرت أعلى قائم الهاني سليمان.

وأحرز بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 35 بمجهود ذاتي بعدما وصلته كرة طولية من أكرم توفيق واستلمها بعد صراع مع رجب نبيل وراوغ محمود عزت ببراعة وسددها في المرمى بطريقة رائعة.

ونشط سموحة بعد استقبال الهدف الثاني وهدد مرمى الأهلي في أكثر من كرة خاصة في الدقيقة 38 من هجمة منظمة ولكن انتهت بخطأ لصالح حمدي فتحي، فيما حاول الأهلي السيطرة على إيقاع اللعب من أجل الحد من خطورة الفريق السكندري، وبادله الهجمات على أمل تعزيز التقدم، ولكن استمر تفوق الفريق الأحمر حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

وأجرى موسيماني تغيير أول للأهلي بخروج أكرم توفيق بين الشوطين ونزول محمد هاني خشية من تعرض أكرم للإصابة، وهدد عبد القادر مرمى سموحة في الدقيقة 48 من هجمة سريعة للأهلي ولكنها سددها أعلى العارضة، وسبقها اعتراض لاعبي سموحة والمطالبة بركلة جزاء بداعي وجود عرقلة لحسين فيصل من قبل بانون ولكن الحكم أشار باستئناف اللعب.

وهدد سوديك لاعب سموحة مرمى الأهلي في الدقيقة 54 من الجبهة اليسرى وسدد الكرة ولكنها مرت أعلى قائم الشناوي وتحولت إلى ركلة مرمى، فيما هدد الأهلي مرمى سموحة في الدقيقة 56 من هجمة منظمة وصلت حسين الشحات وسددها في المرمى ببراعة ولكن شتتها رجب بكار بعد عبورها من الهاني سليمان وتابعها بيرسي تاو ولكن أبعدها رجب نبيل للمرة الثانية.

وأجرى سموحة تغييرا أول في الدقيقة 58 بنزول محمد عبد العاطي بدلا من حسين فيصل في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي، فيما أهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 60 بعد استلام عرضية متقنة من حسين الشحات من الجبهة اليمنى ولكن لم يتعامل معها تاو بشكل جيد ومرت من أمام قدمه.

وتوقف اللعب في الدقيقة 65 لعلاج محمد الشناوي الذي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وحصل على الإسعافات اللازمة من قبل الجهاز الطبي للأهلي، قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.

وسجل محمد كناريا لاعب سموحة هدف تعديل النتيجة لفريقه في الدقيقة 67 بعد استلام الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها ببراعة على يمين الشناوي، قبل أن يعود حسين الشحات ويسجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 68 بعد متابعته لانطلاقة أحمد عبد القادر ويسددها في مرمى سموحة.

وهدد بيرسي تاو مرمى سموحة في الدقيقة 69 بعد استلام عرضية من الشحات وراوغ الهاني سليمان ولكن الكرة خرجت إلى خارج المرمى، فيما حصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 70 بعد عرقلته من قبل محمود عزت، وأجرى سموحة تغيير جديد بنزول شريف رضا في الدقيقة 71 بدلا من محمود عزت، وبعدها استدعي حكم الفار محمود البنا لمراجعة لعبة ركلة الجزاء ليقرر الحكم إلغاء ركلة الجزاء واستئناف اللعب.

وأجرى الأهلي تغيير جديد بنزول كريم فؤاد في الدقيقة 78 بدلا من أيمن أشرف في محاولة من موسيماني لإراحة أيمن ومنح فرصة المشاركة لفؤاد في الظهور الأول مع الأهلي هذا الموسم.

وسجل بيرسي تاو الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 80 بيسراه في مرمى سموحة بعد استلاك تمريرة متقنة من محمد هاني من داخل منطقة الجزاء، ليصعب المهمة على الفريق السكندري في العودة للمباراة، وأجرى سموحة تغييرين بنزول بهاء مجدي وفهد جمعة في الدقيقة 82 بدلا من محمد شكري وصديق كالابا، فيما ألغى الحكم المساعد الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 83 والذي سجله حسين الشحات بداعي التسلل.

وسدد اليو ديانج تصويبة قوية في الدقيقة 87 من خارج منطقة سموحة ولكن مرت أعلى قائم الهاني سليمان، وأجرى الأهلي تغييرا ثالثا في الدقيقة 90 بنزول عمار حمدي بدلا من محمد مجدي أفشة، واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع ولكن لم تتغير النتيجة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 4 / 1.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سموحة اليوم الخميس على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، حراسة المرمى محمد الشناوي، والدفاع أكرم توفيق وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، والوسط اليو ديانج وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر، والهجوم محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد البدلاء :"رامي ربيعة، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وعلي لطفي، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، ومحمد هاني، وعمار حمدي.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه لمباراة الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويتكون تشكيل سموحة من في حراسة المرمى الهاني سليمان، وفي الدفاع أحمد رمضان "بيكهام" - رجب نبيل – محمود عزت – محمد شكري، وفي الوسط محمود حليمو – محمد كناريا – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي – صديق أوجولا، وفي الهجوم مروان حمدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر صلاح – أحمد جمال – بهاء مجدي – عبد الرحمن عامر – محمد عبد العاطي – مصطفى الخواجة – فهد جمعة – أولا سيكيرو – شريف رضا.