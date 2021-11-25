الزمالك في المركز الثالث بعد الفوز علي سيراميكا بهدف مصطفي فتحي

نجح نادى الزمالك فى تحقيق فوز صعب على سيراميكا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل مصطفى فتحى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 بعد جملة رائعة من لاعبى الزمالك بدأها إسلام جابر الذى مر من لاعب سيراميكا ليمرر إلى عمر السعيد الذى يضعها من لمسة واحد لمصطفى فتحى الذى يركنها بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لعامر عامر معلنا تقدم الزمالك.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 13 ارتقى بها إلى المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب نفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، في المقبل احتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 8 نقاط.



أحداث المباراة..



بدأت المباراة هادئة بين الفريقين ولم تشهد أول 7 دقائق أي خطورة على المرميين، إلا أن شريف دابو لاعب سيراميكا كاد أن يهز شباك الزمالك بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة من على حدود الـ18 لترتطم بالعارضة في أول تهديد لنادى سيراميكا.

حاول الزمالك الرد على كرة شريف دابو إلا أن كل الهجمات لم تشكل أي خطورة على مرمى عامر عامر، وكاد محمد عبد الشافى أن يسجل أول أهداف الزمالك إلا أن عامر عامر تصدى لها ببراعة لتمر أول 15 دقيقة سلبية.

وفى الدقيقة 18 هدد عمر السعيد مرمى سيراميكا، بعدما تلقى عرضية مميزة من مصطفى فتحى ليحاول عليها ولكن دفاع سيراميكا يخرج الكرة لركنية من أمام قدم عمر السعيد.

وحصل الزمالك على فاول من مكان مميز أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 22، ولكن تسديدة أحمد سيد زيزو اصطدمت بلاعب الزمالك وخرجت إلى ضربة مرمى لتضيع على الزمالك فرصة خطرة.

ورد نادى سيراميكا على الزمالك في الدقيقة 26 بعدما استلم شادى حسين في منطقة الجزاء، ويسدد كرة قوية لكن محمد عواد تعامل معها بكل ثبات.

أنقذ محمد عواد فرصة محققة لنادى سيراميكا بعدما انطلق شادى حسين وسدد كرة قوية ليتصدى لها عواد ببراعة في الدقيقة 34، ويحمى عرينه من استقبال الهدف الأول، ولكن الحكم يحتسبها تسلل على مهاجم سيراميكا.

وسجل مصطفى فتحى الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 40 بعد جملة رائعة من لاعبى الزمالك بدأها إسلام جابر الذى مر من لاعب سيراميكا ليمرر إلى عمر السعيد الذى يضعها من لمسة واحد لمصطفى فتحى الذى يركنها بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لعامر عامر معلنا تقدم الزمالك.

وفى الدقيقة 43 كاد بلال السعيداني أن يتعادل لنادى سيراميكا، إلا أن العارضة منعت تسديدته للمرة الثانية وتنقذ الزمالك من استقبال هدف التعادل، ليرد الزمالك بهجمة مرتدة ينقذها عامر عامر ويبقى النتيجة كما هي.



الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بسيطرة من لاعبى الزمالك في محاولة لإحراز الهدف الثانى وتعزيز التقدم، مع محاولات من لاعبى سيراميكا لتعديل النتيجة، في الوقت الذى تعرض عامر عامر لإصابة في الدقيقة 49 بشد في العضلة الخلفية.

وأهدر محمود البدرى مدافع سيراميكا هدفا محققا في الدقيقة 53، بعدما تهيأت الكرة أمام في الست ياردات، ولكن سددها بغرابة فوق العارضة وسط ذهول من هيثم شعبان مدرب الفريق.

وتألق محمود علاء في الدقيقة 68 بعدما منع تسديدة قوية من شادى حسين من الوصول لمرمى محمد عواد، ليحولها إلى ركنية لم يستفد منها سيراميكا لتمر بسلام على دفاع الزمالك.

وأجرى كارتيرون 3 تبديلات في الدقيقة 71 بنزول محمد أوناجم وأوباما وحمزة المثلوثى بدلا من حازم إمام وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر في محاولة لتنشيط الفريق وتسجيل الهدف الثانى.

ودفع كارتيرون بالتونسى سيف الجزيرى مكان عمر السعيد، وإمام عاشور مكان مصطفى فتحى، في الوقت الذى أهدر الزمالك العديد من الفرص أمام مرمى سيراميكا.

واندفع لاعبو سيراميكا نحو الهجوم في محاولة لإحراز هدف التعادل والحصول على نقطة بطعم الفوز، إلا أن استبسال دفاع الزمالك منع هجوم سيراميكا من إدراك التعادل لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف.