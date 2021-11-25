مطار الاقصر الدولى يستقبل الوفود المشاركة فى حفل افتتاح طريق الكباش.. ( صور )

استقبل مطار الأقصر الدولى وعلى مدار يومين ضيوف مصر من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات ورجال الإعلام والصحافة الدولية والمحلية المشاركين في الافتتاح العالمى لطريق الكباش الفرعونى المقام بعاصمة السياحة العالمية "مدينة الأقصر"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران نقل الضيوف والوفود الرسمية المشاركين في الحفل على متن رحلاتها من مختلف الدول إلى مطار القاهرة، ومنها إلى مطار الأقصر الدولي، حيث سيرت الشركة 12 رحلة إلى مدينة الأقصر لنقل ضيوف الحدث.

وجرى توفير كافة التسهيلات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لإنهاء استقبال الوفود مع حسن الضيافة من قبل فرق عمل العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب، من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليًا أمام الوافدين من جميع دول العالم، بجانب الالتزام بتطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مطار الأقصر يواصل استقبال الوفود المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش (1)

مطار الأقصر يواصل استقبال الوفود المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش (2)

مطار الأقصر يواصل استقبال الوفود المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش (3)

مطار الأقصر يواصل استقبال الوفود المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش (4)

مطار الأقصر يواصل استقبال الوفود المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش (5)

مطار الأقصر يواصل استقبال الوفود المشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش (6)

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