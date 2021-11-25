/663020/فاركو-يهزم-الاتحاد-بهدفين-لهدف-في-الدوري المصري

فاز فريق فاركو علي الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما في الجوله السادسه من منافسات بطوله الدوري العام موسم 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

احرز الاهداف احمد عوض وعمرو جمال لفاركو، بينما سجل كريم الديب هدف الاتحاد الوحيد .

وحاول الاتحاد أن يعود في اللقاء ولكنه فشل في الأخير، بعددما حافظ لاعبو فاركو على شباكهم من الهدف الثاني. بدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي : محمد صبحي

في خط الدفاع :رامي صبري - أحمد عوض - جابر كامل

في خط الوسط : عزمي غومة - أحمد الصغيري - محمود حمادة - محمود جهاد

في خط الهجوم : وليد علي - رزقي حمرون - عمرو جمال بينما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي : في حراسة المرمي : محمد عبد المنصف في خط الدفاع : هشام صلاح – مروان عطية – السيد سالم – صبري رحيل في خط الوسط : كريم الديب – بنيامين بواتينج أمامهما: خالد الغندور – مورو ساليفو – بنيامين بواتينج في خط الهجوم : كريستوفر مابولولو

وبذلك النتيجة ارتفع رصيد فاركو الي 9 نقاط من 6 مباريات حيث سجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 4 اهداف.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 8نقاط من 6 مباريات حيث فاز في مباريتين وتعادل في مثليهما وخسر لقاء وحيد سجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 11 هدف .

نتيجة مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث مباراة فاركو وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد لصالح فاركو، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واستمرت احداث المباارة بين الفريقين بالضغط من قبل الخصمين، لمحاولة تسجيل هدف الفوز في اللقاء، وبالفعل ينجح فيها فريق فاركو في الدقيقة 70 من عمر المباراة عن طريق أحمد شريف.

وبهذا الفوز يرفع فاركو رصيده للنقطة السادسة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، ويتجمد سيراميكا رصيده عند النقطة 8 في المركز الخامس.