/663024/بثنائية-بيرسي-تاو-الأهلي-يقسو-على-سموحة-برباعية-بالدوري-الممتاز-فيديو

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

هدف الأهلي الأول في سموحة أيمن أشرف pic.twitter.com/xQ81Qi4OLW — walid (@walidsharawy1) November 25, 2021

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.

محمد هاني يصنع 👟

بيرسي تاو يسجل ⚽



والهدف الرابع للنادي الأهلي#الاهلي#الأهلي_سموحة pic.twitter.com/Deb1kSfqqN — عمر الاهلاوي1907 (@B3h8wqlf5MspdCl) November 25, 2021

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : ايمن اشرف - بدر بانون- ياسر ابراهيم - اكرم توفيق

الوسط : حمدي فتحي - ديانج

الهجوم : افشة - بيرسي تاو - احمد عبدالقارد - حسين الشحات

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

وتمكن الأهلي أن يحقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة بصعوبة شديدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويعاون محمود البنا في مباراة الأهلي وسموحة كلا من، هاني خيري، محمد محمود لطفي، ومحمد وفا حكماً رابعا.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كلا من، محمد دسوقي، وهشام الدسوقي.