/663025/برائعة-مصطفى-فتحي-الزمالك-يعبر-سيراميكا-كليوباترا-في-الدوري-المصري

فاز نادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف على ستاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز في الشباك.

وحاول سيراميكا أن يعود في المباراة وأضاعوا أكثر من كرة، ولكن نجحت دافاعات الزمالك وعواد أن يحافظوا على نظافة شباكهم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

تشكيل الزمالك في اللقاء :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.

ويواجه الزمالك سراميكا كليوباترا في الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري الممتاز نسخه 2021-2022.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي:

انتهت مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي بالتعادل 1/1 على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح محمد هلال أهداف اللقاء بعدما سجل للبنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد. وتعادل أحمد السيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

لينتهي اللقاء في الأخير بالتعادل ويقفد الزمالك نقطتين في صراع المنافسة على الدوري العام مع الأهلي وبيراميدز الذين يحتلون أول مركزين.